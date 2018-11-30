Cuma saati ve Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri her cuma olduğu gibi bu Cuma günü de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Cuma namazı öğle namazı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde kılınıyor. Bu nedenle cuma namazı kılmak isteyenler bulundukları ilde öğle namazı saatini araştırıyor.

Bu illerin başında ise Ankara İstanbul ve İzmir geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara İzmir ve İstanbul Cuma namazı saati tespit edildi. İşte 30 Kasım 2018 Ankara İzmir ve İstanbul cuma saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ

İstanbul il genelinde Sultanahmet, Süylemaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitlerde cuma namazı öncesi hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da cuma saati ise 12.59 olarak tespit edildi. İşte İstanbul namaz vakitleri...

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30 Kasım 2018 Cuma 06:31 08:01 12:59 15:22 17:44 19:09 01 Aralık 2018 Cumartesi 06:31 08:02 12:59 15:22 17:44 19:09 02 Aralık 2018 Pazar 06:32 08:03 12:59 15:22 17:44 19:09 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:33 08:04 13:00 15:22 17:43 19:09 04 Aralık 2018 Salı 06:34 08:05 13:00 15:22 17:43 19:09 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:35 08:06 13:01 15:22 17:43 19:09 06 Aralık 2018 Perşembe 06:36 08:07 13:01 15:22 17:43 19:09

ANKARA CUMA SAATİ

Ankara il genelinde her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı öncesi cami ve mescitlerde hazırlıklar yapıldı. Başta Kocatepe ve Hacı Bayram Cami'leri olmak üzere hazırlıkların eksiksiz yerine getirildiği Ankara il genelinde cuma namazı saati 12.43 olarak tespit edildi.

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30 Kasım 2018 Cuma 06:14 07:43 12:43 15:10 17:32 18:55 01 Aralık 2018 Cumartesi 06:15 07:44 12:43 15:10 17:31 18:55 02 Aralık 2018 Pazar 06:15 07:45 12:44 15:10 17:31 18:55 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:16 07:46 12:44 15:09 17:31 18:55 04 Aralık 2018 Salı 06:17 07:47 12:45 15:09 17:31 18:55 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:18 07:47 12:45 15:09 17:31 18:55 06 Aralık 2018 Perşembe 06:19 07:48 12:45 15:09 17:30 18:55

İZMİR CUMA SAATİ

İzmir Cuma saati, İzmir il genelinde cuma namazı kılmak isteyenler tarafından aratılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir haftalık namaz saatleri sayfasında İzmir cuma saati 13.06 olarak gösterildi. İşte İzmir Cuma saati ve namaz saatleri türbesi...

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30 Kasım 2018 Cuma 06:35 08:01 13:06 15:37 17:59 19:20 01 Aralık 2018 Cumartesi 06:35 08:02 13:06 15:37 17:58 19:20 02 Aralık 2018 Pazar 06:36 08:03 13:07 15:37 17:58 19:20 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:37 08:04 13:07 15:36 17:58 19:20 04 Aralık 2018 Salı 06:38 08:05 13:07 15:36 17:58 19:20 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:39 08:06 13:08 15:36 17:58 19:20 06 Aralık 2018 Perşembe 06:40 08:07 13:08 15:36 17:58 19:20

CUMA NAMAZI

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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