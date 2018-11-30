- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Cuma saati ve Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri her cuma olduğu gibi bu Cuma günü de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Cuma namazı öğle namazı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde kılınıyor. Bu nedenle cuma namazı kılmak isteyenler bulundukları ilde öğle namazı saatini araştırıyor.
Bu illerin başında ise Ankara İstanbul ve İzmir geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara İzmir ve İstanbul Cuma namazı saati tespit edildi. İşte 30 Kasım 2018 Ankara İzmir ve İstanbul cuma saati...
İSTANBUL CUMA SAATİ
İstanbul il genelinde Sultanahmet, Süylemaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitlerde cuma namazı öncesi hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da cuma saati ise 12.59 olarak tespit edildi. İşte İstanbul namaz vakitleri...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|30 Kasım 2018 Cuma
|06:31
|08:01
|12:59
|15:22
|17:44
|19:09
|01 Aralık 2018 Cumartesi
|06:31
|08:02
|12:59
|15:22
|17:44
|19:09
|02 Aralık 2018 Pazar
|06:32
|08:03
|12:59
|15:22
|17:44
|19:09
|03 Aralık 2018 Pazartesi
|06:33
|08:04
|13:00
|15:22
|17:43
|19:09
|04 Aralık 2018 Salı
|06:34
|08:05
|13:00
|15:22
|17:43
|19:09
|05 Aralık 2018 Çarşamba
|06:35
|08:06
|13:01
|15:22
|17:43
|19:09
|06 Aralık 2018 Perşembe
|06:36
|08:07
|13:01
|15:22
|17:43
|19:09
ANKARA CUMA SAATİ
Ankara il genelinde her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı öncesi cami ve mescitlerde hazırlıklar yapıldı. Başta Kocatepe ve Hacı Bayram Cami'leri olmak üzere hazırlıkların eksiksiz yerine getirildiği Ankara il genelinde cuma namazı saati 12.43 olarak tespit edildi.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|30 Kasım 2018 Cuma
|06:14
|07:43
|12:43
|15:10
|17:32
|18:55
|01 Aralık 2018 Cumartesi
|06:15
|07:44
|12:43
|15:10
|17:31
|18:55
|02 Aralık 2018 Pazar
|06:15
|07:45
|12:44
|15:10
|17:31
|18:55
|03 Aralık 2018 Pazartesi
|06:16
|07:46
|12:44
|15:09
|17:31
|18:55
|04 Aralık 2018 Salı
|06:17
|07:47
|12:45
|15:09
|17:31
|18:55
|05 Aralık 2018 Çarşamba
|06:18
|07:47
|12:45
|15:09
|17:31
|18:55
|06 Aralık 2018 Perşembe
|06:19
|07:48
|12:45
|15:09
|17:30
|18:55
İZMİR CUMA SAATİ
İzmir Cuma saati, İzmir il genelinde cuma namazı kılmak isteyenler tarafından aratılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir haftalık namaz saatleri sayfasında İzmir cuma saati 13.06 olarak gösterildi. İşte İzmir Cuma saati ve namaz saatleri türbesi...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|30 Kasım 2018 Cuma
|06:35
|08:01
|13:06
|15:37
|17:59
|19:20
|01 Aralık 2018 Cumartesi
|06:35
|08:02
|13:06
|15:37
|17:58
|19:20
|02 Aralık 2018 Pazar
|06:36
|08:03
|13:07
|15:37
|17:58
|19:20
|03 Aralık 2018 Pazartesi
|06:37
|08:04
|13:07
|15:36
|17:58
|19:20
|04 Aralık 2018 Salı
|06:38
|08:05
|13:07
|15:36
|17:58
|19:20
|05 Aralık 2018 Çarşamba
|06:39
|08:06
|13:08
|15:36
|17:58
|19:20
|06 Aralık 2018 Perşembe
|06:40
|08:07
|13:08
|15:36
|17:58
|19:20
CUMA NAMAZI
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.