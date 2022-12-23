Cuma namazı saat kaçta? 23 Aralık Cuma günü her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığpı tarafından her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saatleri tespit edildi. İşte merak edip araşıtranlar için 23 Aralık Ankara, İzmir ve İstanbul cuma namazı saatleri...