Çukur 2. sezon 11. dün akşamki bölümde her zamanki gibi seyircileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Çukur'da beklenen buluşma yaşandı. İdris ve annesi Sultan’la yüzleşti. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Çukur son bölüme dair tüm detaylar...
ÇUKUR'DA DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?
Pazartesi akşamları zirveden inmeyen ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde beklenen buluşma yaşandı. Geçtiğimiz bölüm Yamaç, babası ve annesinin karşısına çıkarken Cumali onlarla görüşmek istemedi. Ancak bu özleme daha fazla dayanamayan Cumali, İdris ile Sultan’ın evine gitti. Yıllar sonra karşısında Cumali’yi gören Sultan’ın ağzından çıkan ilk kelime “Oğlum!” oldu. Yaşadığı şokla eski haline dönen Sultan ile Cumali’nin sahnesi izleyicileri derinden etkilerken, Cumali’nin babası İdris’le yüzleşmesi de bölümün en çok konuşulan anlarından oldu.
VARTOLU’NUN KISA SÜREN SEVİNCİ!
Herkesten habersiz Karakuzular için çalışan Vartolu, sonunda hedefine ulaştı ve Saadet ile yeni doğan oğluna kavuştu. Sevdiği kadın ile oğlunu bir anda karşısında bulan Vartolu ile Saadet’in bir araya gelmesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı. Ancak aşıkların mutluluğu kısa sürdü ve Çeto ile Mahsun’un adamları Saadet ile oğlunu Vartolu’dan ayırdı.
Bölümün en çok konuşulan anlarından biri de Meke’nin, İdris ve Celasun karşısında; “Ben babamı Çukur’a gömemedim” isyanı oldu. Bununla birlikte “Çukur, eski günlerine dönebilecek mi?” sorusunu sorduran sürpriz bir an yaşandı ve hem Berber Muhittin Çukur’a gömüldü hem de Yamaç, mahalleye geri döndü.
ÇUKUR, ZİRVENİN SAHİBİ!
Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 12.42 izlenme oranı (rating), 25.25 izlenme payı (share), AB’de 10.24 izlenme oranı (rating), 23.18 izlenme payı (share), Total’de ise 11.11 izlenme oranı (rating), 23.75 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #oğlum etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #oğlum etiketi Twitter’da Türkiye'de 12 saat 35 dakika, dünyada 5 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.
‘Çukur’ yeni bölümüyle 3 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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