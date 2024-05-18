Cumanın değişmeyen galibi: 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti'; tüm kategorilerde zirvedeki yerini korudu. Sosyal medyada her cuma günü fırtınalar estiren dizi #Kızılcık Şerbeti etiketi ile 10 saat Twitter’in TT listesinde kalarak gündem oldu.

AB grubunda... 10.19 izlenme oranı, 32.06 izlenme payı.

ABC1’de... 9.96 izlenme oranı ve 26.12 izlenme payı.

Total grubunda... 7.55 izlenme oranı, 20.75 izlenme payı.

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FATİH, DOĞA’DAN YENİ BİR ŞANS İSTEDİ!

Yayınlanan bölümde neler oldu?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Ünallar’ın şirketinde başladığı yeni işine alışmaya çalışan Kıvılcım, asistanını seçme konusunda zorluk yaşayınca kızı Çimen’i işe almaya karar verdi. Kıvılcım’ın en büyük destekçisi olan Ömer ise Görkem ile geçen gergin görüşmesinin ardından Fatih’e artık bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Abdullah’ın , eve geç gelmesinden şüphelenen Pembe oynadığı oyunla kocasını evde tutmaya çalıştı. Abdullah’ın, Alev ile görüşmesini iptal etmek zorunda kalması ise Alev’le aralarının bozulmasına neden oldu. Nilay’ın kremi için Giray’ın düzenlediği lansman davetinde aileler bir araya geldi. Davette, Doğa ve Giray’ın yakınlığını kabullenemeyen Fatih, ikiliyi göz hapsine aldı. Görkem’in hem ailesiyle hem de kendisiyle yaşadığı hırçın çıkışlarından yorulan Fatih eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından yol ayrımına geldi. Rüzgar’ın, Nursema’nın babası Abdullah’a, kızına âşık olduğunu itiraf ederek akıl danışması izleyenleri adeta şoke etti.

Nursema, Rüzgar’a hayat tarzlarının farklı olduğunu açıklayarak onunla bir ilişki yaşamayacağını söyledi. Bu aşka Nursema’yı ikna edemeyen Rüzgar, Abdullah’tan yardım almaya karar verdi.