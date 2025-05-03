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        Haberler Televizyon Cumanın lideri: 'Kızılcık Şerbeti'

        Cumanın lideri: 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle de her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:56
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        Cumanın lideri: 'Kızılcık Şerbeti'
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        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' her cuma olduğu gibi zirvedeki yerini korudu.

        'Kızılcık Şerbeti', AB’de; 11.49 izlenme oranı, 32.56 izlenme payı, ABC1’de; 10.94 izlenme oranı, 29.46 izlenme payı, Total grubunda ise 9.19 izlenme oranı, 24.60 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

        Heyecan dolu bölüme Fatih’in, Defne ile yakınlaşması damga vururken Beril’in kaçırdığı Sönmez’i, denize itmesi izleyenleri şoke etti. Sosyal medyada çok konuşulan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketi 7 saat X’in TT listesinde yer alarak beğeni topladı.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 99'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        NURSEMA VE FİRAZ EVLENDİ

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Firaz, Işıl’ın yardımıyla Nursema’ya sürpriz bir nikah düzenledi. Nikah öncesi Firaz’ın, Nursema’ya yaptığı romantik evlilik teklifi duygusal anlara sahne oldu. Mustafa’nın da hastaneden eve döndüğü gün, ikilinin sürpriz nikahı köşkün bahçesinde gerçekleşti.

        Ailelerin bir araya geldiği gecede Nursema, en mutlu gününün mimarının Işıl olduğunu öğrendiğinde adeta kıyamet koptu. Nursema, Işıl ile işbirliği yapan Firaz’ı affetmedi.

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        Nursema, Firaz’ın Işıl’dan yardım aldığını öğrendi;

        BERİL, SÖNMEZ’İ KAÇIRDI

        Ömer ve Kıvılcım, şüphelendikleri Beril’in dolandırıcı olduğunu öğrendiler. Kıvılcım’ın olmadığı akşam eve zorla giren Beril, Sevilay’ı etkisiz hale getirerek Sönmez’i kaçırdı. Kıvılcım’a karşı büyük bir öfke duyan Beril’in, sahile götürdüğü Sönmez’i denize itmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

        FATİH, DEFNE İLE YAKINLAŞTI

        Soluk soluğa izlenen bölümde Doğa, Fatih’in spor salonundan arkadaşının doğum günü kutlamasına gitmesini kabul etti. Partiye katılan Fatih’in onu karşılayan Defne ile bölümün final sahnesinde yakınlaşması izleyenleri şoke etti.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

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        “ÇOK GÜZEL BİR KARIM, ÇOK SEVDİĞİM BİR AİLEM VAR”

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Fatih’in, Defne’yi reddettiği anlar ekrana gelirken kapıyı çalan kişinin Doğa olduğu ortaya çıkıyor. Beril’in kendisini denize atarak intihar ettiği sarsıcı tanıtımda Asude, Nursema’dan bebek sahibi olmasını istiyor.

        Fatih’in masum olduğunu Doğa’ya anlatmaya çalıştığı tanıtımın yayınlanmasıyla dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 100'üncü bölüm tanıtımı;

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        #kızılcık şerbeti
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