Hafta sonu eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi normalde Cumartesi günleri eczaneler kapalı olmuyor ancak ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları pek çok işletmenin çalışma saatini değiştirdi. İşte hafta sonu açık olacak nöbetçi eczaneler

ECZANELER CUMARTESİ AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

29 MAYIS ÜLKE GENELİNDE NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ