Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte belirginleşmeye başlayan soğuk algınlığı şikayetleri ya da hastaneye gitmeye gerek duyulmayan ufak tefek rahatsızlıklar için sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar sağlık ocağı çalışma saatlerini araştırıyor.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Sağlık Ocakları Türkiye genelinde 08:00' ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir ancak her bireyin bağlı bulunduğu aile hekiminin çalışma saatleri farklı olabilir. Bu sebeple bağlı bulunduğunuz sağlık ocaklarından hekiminizin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

SAĞLIK OCAĞI CUMARTESİ - PAZAR AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı hizmet vermezler.