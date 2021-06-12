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Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri 12 Haziran Cumartesi yani bugün dışarıda plan yapanlar tarafından merakla araştırılıyor. Kademeli normalleşme ile birlikte saatlerle ilgili detaylar da belli oldu. İşte 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saatleri...

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Merak edenler için kademeli normalleşmenin ikinci adımında belirlenen sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerini haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Pazar günü marketler de saat 17:00'ye kadar açık olacak...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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