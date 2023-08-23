Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi gören Hasan Halil Faras (30) hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Faras, Akçakale'de hastaneden kaçmış, boş bir arsada bulunup, Arapça bilen kişiler tarafından ikna edilerek, tekrar tedaviye alınmıştı.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde başıboş köpeğin ısırdığı Hasan Halil Faras yaralandı. İlk tedavisi ülkesinde yapılan Faras'a kuduz teşhisi konuldu. 19 Ağustos'ta Tel Abyad'ın sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Faras, burada bir odada karantinaya alındı. Hasan Halil Faras, odanın kapısını açıp, bir hasta yakınının cep telefonunu alıp, kaçtı. Hasta yakınının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, telefonu alıp kaçan kişinin Hasan Halil Faras olduğunu belirledi. Polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. Faras'ı ikna etmek için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun uğraşların ardından ikna olan Hasan Halil Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine Faras, tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasan Halil Faras, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Faras'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

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KUDUZ NEDİR?

Kuduz temelde hem insanlar hem de diğer memelilerde bulunan “Rhabdovirüs” ailesinden bir RNA virüs tarafından oluşur ve beynin iltihaplanmasına neden olarak kişiye zarar verir. Kuduz hastalığı kuduz enfeksiyonu olan bir hayvanın bir diğer hayvanı veya insanı ısırdığı veya yaraladığı zaman ortaya çıkıp yayılmaktadır. Kuduz enfeksiyonu kapmış olan hayvandaki salya, ağız, burun ve gözle de temasta kuduz bulaşması muhtemeldir. Eğer kuduz hastalığı zamanında teşhis edilip tedavisi yapılmazsa ölümcül olabilmektedir.

Kuduz hastalığının iki farklı türü vardır. İlki “Ensefalitik” kuduzdur. İnsanlarda görülen kuduzun neredeyse hepsi bu türdedir. Bu kuduz türü yüzünden kişi enfekte olduğunda kişide hidrofobiyle hiperaktivite görülmesi muhtemeldir. İkinci kuduz türüyse “paralitik” kuduzdur. Bu tür fark edilmez ve tedavisi yapılmazsa felce neden olabilir. Çok tehlikeli bir türdür.

KUDUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuduzun kuluçka süresi tipik olarak 1-3 aydır, ama 1 haftadan 1 yıla kadar da değişebilir. Belirtileri ise şu şekilde sıralanıyor: Huzursuzluk, baş ağrısı, ateş, uykusuzluk, hayal görme, anormal davranışlar, bilinç kaybı, kısmi felç, saldırganlık, tükürük salgısında artış, sudan ya da havadan korkma, yutma zorluğu.

TEDAVİSİ VAR MI?

Kuduz en tehlikeli bir mikroplardan biri olmasına rağmen tedavisi mümkün olan hastalıklardandır. Kuduz ile herhangi bir şekilde temas eden kişinin hızlıca temas eden bölgeyi deterjan, dezenfektan, kolonya ya da sabunlu suyla en az 10 dakika süresince temizlemesi gerekmektedir. Bu durum her zaman tüm mikrobu uzaklaştırmasa da çoğunlukla kişinin fazla zarar almasını engelleyebilmektedir. Bunun yanı sıra kuduz tedavisinde oldukça etkili olduğu düşünülen “immün globülin” temelli enfeksiyona hızlı etkiden ilaçlar vardır. Ayrıca kuduz aşıları da kuduz enfeksiyonun vücuttan atılması ve enfeksiyonla savaşması açısından oldukça faydalıdır. Bütün bunlara karşılık kuduzdan kurtulmak oldukça zordur. Önemli olan başlangıçta hızlı tedavi edilmesidir. Vakit geçtikten sonra hiçbir tedavi işe yaramamaktadır. Bu yüzden pek çok kuduz vakası ölümle sonuçlanmaktadır.