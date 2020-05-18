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Cumhurbaşkanı açıkladı! 2020 Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da okullar var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Peki 2020 Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da okullar var mı? İşte cevabı...

MEB son dakika okullar ne zaman açılacak?

2020 Okullar ne zaman açılacak? sorusu merak edilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili güncel olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuş ve net bir tarih vermekten kaçınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardındna okulların alılacağı tarihi açıkladı. Peki 1 Haziran'da okullar var mı? İşte cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?

11 Mayıs'ta AVM'ler ile berber ve kuaförlerin açılmasının ardından sonraki adımlar içinde okulların ne zaman açılacağı konusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu ay başında "Normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam ederse 1 Haziran'da okullar açılabilir" mesajı vermesiyle Haziran için beklenti oluştu. Ancak bu planlanmış resmiyet kazanmış bir tarih değil. Zira Bakan Selçuk bu hafta içi yaptığı açıklamada "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek bir cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullanarak tarih konusunda halen bir belirsizlik olduğunu söylemişti.

TELAFİ EĞİTİMLER OLMAYACAK

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

SINIF GEÇME 1. DÖNEMDEN

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Notları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, zayıf not var ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler."

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