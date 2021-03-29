Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Sermaye kontrolü hiçbir şekilde gündemde yok

Reuters

Cumhurbaşkanlığı ekonomi politikalarından sorumlu başdanışmanı Cemil Ertem, TCMB'nin uyguladığı dalgalı kur rejiminden kesinlikle taviz verilmeyeceğini, yumuşak veya sert hiçbir sermaye kontrolünün gündemde olmadığını söyledi.

Ertem Reuters'a gündeme ilişkin yaptığı açıklamada sermaye kontrolü gibi iddiaların "hayal ürünü" olduğunu ifade ederek,

"Merkez Bankası dalgalı kur rejimi uyguluyor ve bundan kesinlikle taviz verilmeyecek. (TCMB Başkanı) Kavcıoğlu da aynı şekilde düşünüyor. Dolayısıyla kambiyo rejiminden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Yumuşak ya da sert hiçbir şekilde sermaye

kontrolü gibi bir gündem yok" dedi.

Ertem Türkiye'nin yabancı yatırımcıların "her türlü düzenlemede güvenebileceği" ülkelerden olduğunu belirterek, "Bugüne kadar ki uygulamalar da bunu gösteriyor. Türkiye, mali disiplin, tam açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimine dayalı üç ayaktan oluşan bir çerçevede hareket ediyor ve bundan vazgeçilmeyecektir" dedi.

TCMB başkanlığından Naci Ağbal'ın aniden alınmasının ardından geçen hafta yabancı yatırımcılar Türk varlıklarından çıkış yaparken TL %10'a yakın değer kaybetti. Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ani bir faiz indiriminin gündemde olmadığını belirtmiş olsa da, yatırımcılar çeşitli şekillerde sermaye çıkışını zorlaştıracak adımların atılmasından endişe ediyorlardı.

Ertem, bu ay açıklanan ekonomik reform programı ile kamu borcunun gayrı safi yurtiçi hasılaya oranının daha aşağı çekilmesinin de mümkün olduğunu ifade etti.