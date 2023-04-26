Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında ardından, ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından, milyonlarca asgari ücretlinin gözü temmuz ayına çevrildi. Bu kapsamda asgari ücrete ne zaman ve ne kadar zam yapılacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Temmuz ayı asgari ücret zammında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, "2023 Asgari ücrete Temmuz ara zammı var mı, asgari ücret ne kadar olacak?" İşte asgari ücret ek zammında son durum...