Erdoğan: Kulüplerimizden fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı açılış töreninde açıklamalarda bulundu:

- 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz.