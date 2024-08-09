Erdoğan: Kulüplerimizden fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı açılış töreninde konuştu: "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı açılış töreninde açıklamalarda bulundu:
- 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz.
- 2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken, biz bunu 2,5 kat artışla bin 365'e çıkardık.
- Milyonların ilgiyle, beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz.
- Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa, bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir."