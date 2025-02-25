Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK'larına başkanlık etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına ayrı ayrı başkanlık etti
Giriş: 25.02.2025 - 20:58 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:58
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına ayrı ayrı başkanlık etti.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.
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