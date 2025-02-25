Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK'larına başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK'larına başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK'larına başkanlık etti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına ayrı ayrı başkanlık etti

Habertürk Giriş: 25.02.2025 - 20:58 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:58 facebook

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