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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 18:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 18:49
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        BAE Devlet Başkanı'yla görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

        Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #türkiye
        #Birleşik Arap Emirlikleri
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