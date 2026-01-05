Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri al Nahyan'la görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri al Nahyan'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 16:56 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:56
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Liderler Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Yemen ile Somali’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

        Erdoğan, Gazze’deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.

