Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'ın Gazze'de yeni girişimi başlatacaklarını duyurması önemli adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından sergilediği güçlü dayanışma için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere bölgemizi ilgilendiren birçok meselede barışın tesisi için sarfettiği çabalar takdire şayandır. Türkiye Umman ilişkilerinden barış ve istikrarına katkılarından ötürü biraz önce devlet nişanını takdim ettim. Kendisine ülkem adına teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşmelerimizde çeşitli alanlara yayılan ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Bu amaçla yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizması dahil istişare edebileceğimiz seçenekleri ele aldık.

REKLAM "ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİMİZDE YENİ BİR DÖNEME GİRMİŞ OLACAĞIZ" Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik firmalarımız Umman'da yaklaşık 7 milyar doları değerinde projeyi başarıyla tamamlandı. Şirketlerimiz Umman 2024 vizyonuna yapabileceğimiz katkılara değindik. Yarınki toplantıdan somut neticelerin alınmasını temenni ediyorum. 2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız.

"UMMAN'IN TÜRK ÜRÜNLERİNİ TERCİH ETMESİNDEN İFTİHAR EDİYORUZ" Umman'ın Türk ürünlerini tercih etmesinden iftihar ediyoruz. Bugün değerli kardeşim ve heyetiyle bölgemizde yaşanan gelişmeleri de etraflıca gözden geçirdik. Ummanlı kardeşlerimizin uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi aşamalarına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. İsrail'in katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden yaklaşımına karşı İslam dünyasının daha sıkı işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptık.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ" Gerek arabuluculuk gerek garantörlük olsun üzerimize düşeni yapacağımızı defaatle ifade ettik. Barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz. UMMAN SULTANI HEYSEM BİN TARIK: BÜYÜK MUTLULUK DUYMAKTAYIZ Burada konuksever ülkenizin başkenti Ankara'da olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Yapıcı diyalog ve görüşmelerden dolayı büyük memnuniyet içerisinde olduğumu ifade etmek isterim. Ülkelerimiz arası derin, tarihi ilişkileri vurgulamak isterim.

"ORTAK YATIRIM FONUYLA BİRÇOK ŞEY YAPABİLİRİZ" Önümüzdeki dönem içerisinde çokça çalışacağız. Türkiye ve Türk şirketleri Umman'da kalkınmaya ve önemli altyapı projelerin hayata geçirilmesine büyük katkı sunmuştur. Türk ekonomisine olan güvenimiz tamdır. Bu bağlamda her iki ülkenin ekonomilerini bir araya getirerek çok daha güçlü bir oluşum sergileyebiliriz. Ummanlı yetkililerin Türk mevdikaşlarıyla ilişkilerini artırmalarını talimatlarını güçlü bir şekilde verdik. Ortak yatırım fonuyla bir çok şey yapabiliriz. Savunma sanayi, eğitim kurumlarıyla aramızdaki işbirliği, araştırma, geliştirme, yenilik ve gıda endüstrisi alanında işbirliği olanakları mevcuttur. Kültürel işbirliğimizi de karşılıklı bilgi ve kültür diyaloğunun artırılmasına yönelik olarak geliştirme arzusu içerisindeyiz.