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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TRK' ile saat 15.45'te, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:38
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gitti
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

        Dünya İklim Eylemi Zirvesi

        Dubai'de, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

        Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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