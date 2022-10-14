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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bartın'a gidiyor
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Diyarbakır programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bartın'a gidiyor

Bartın'daki maden ocağındaki maden patlamasıyla ilgili taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle bugünkü Diyarbakır programını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bartın'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bartın'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle bugün Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da yaşanan maden ocağı patlamasıyla ilgili olarak yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

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