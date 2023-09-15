Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yayımlanan kararnameye göre Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi'ne rektör atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı üniversitelere rektör atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Altınbaş Üniversitesi'ne Prof. Dr. Çağrı Erhan atanırken, Atılım Üniversitesi'ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz atandı.
Bahçeşehir Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu olurken, İstanbul Kültür Üniversitesi rektörlüğüne ise Prof. Dr. Fadime Yüksektepe getirildi.
Mardin Artuklu Üniversitesi rektörü ise Prof. Dr. Rahmi Er oldu.