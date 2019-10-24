Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İlçe sınırları içindeki tüm işler ve işlemlerden sorumlu olan kaymakamlarımız çalışmalarında ne kadar başarılı olursa, devletimiz de o kadar güç kazanır. Bizim için başarılı kaymakam, ismi uzun yıllar hayırla yad edilendir. İsmi unutulan kaymakam kendini sigaya çekmelidir. Şahsımı ilçelerde en iyi şekilde temsil edeceğinizden şüphe duymuyorum.

Kaymakam bekar veya evli, kamyonetin yanına oturmalı, erzak mı koyacak ne koyacak, ev ev dolaşmalı. Kapıyı çalmalı veya içeriden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi denildiğinde kaymakam denilmeli. Kaymakam kolileri veya kömürü, odunu oraya indirivermeli. Bununla siz Cumhurbaşkanınızın gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız. Bunu yapacağınıza inanıyorum. Özlük hakkı çalışması da tamamlanmak üzeredir.

Şimdi uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de ayakta durmaya devam edeceğiz. Kolay değil. 911 km sınır. Bu bağıran, çağıranların burada sınırı var mı? Niye bunlar buralarla ilgileniyor, dert başka. Biz 911 km sınırı olan Türkiye olarak taciz ediliyorsak, sessiz kalamayız, gereken neyse yapmaya mecburuz. Her kazanımımızın gerisinde çok büyük emek, fedakarlık var.

Malazgirt'ten girip Viyana önlerine kadar giden ecdadımız vakarlı duruşundan taviz vermemiştir. 2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümüne sebep olanların bize karşı duruşunu acı bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda'da 1,5 milyon, Cezayir'de bir o kadar insanı öldüreceksin sonra bize insanlık dersi vermeye kalkacaksınız. Önce aynaya bakın. Kadife eldivenimizin içindeki demir yumruğumuzu göstermekten geri kalmayacağız.

Biz Suriye kriz başladığı günden beri, masumlara kucak açarken, diğer taraftan sınırlarımızın güvenliğini sağlama çabası içinde olduk. 2015 yılında Antalya'da yapılan G20 Zirvesi'nde tüm liderlere güvenli bölge dahil somut tekliflerde bulunduk. Ülkeme yönelik milyonlarca insan iltica ediyor. Biz bunu nereye kadar kaldıracağız? Hadi siz elinizi taşın altına sokun dedik, hepsi lafta kaldı.

Dün AP, uçuşa yasak bölge teklifi yapıyor. Biz, rejimin ve diğer güçlerin bombardımanı için gündeme getirmiştik, kimse dönüp bakmamıştı. Şimdi Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken birden bu konular akla geliyor. Avrupa'nın sonu bu ikiyüzlülükten gelecek. İşte Brexit. Kapıları açarız dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın, vakti zamanı geldiğinde bu kapılar açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygımızı her fırsatta tekrarladık. Bizim gözümü yok. Bizim Suriye'de de Türkiye'de de Kürt kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütlerinin ta kendisiyledir. Biz Kürt kardeşlerimiz için hep birlikte adım attık.

Afrin'i teröristlerden temizlediğimiz günden beri, Fırat'ın doğusunda terör oluşumuna izin vermeyeceğimizi belki yüzlerce defa anlattık. Devasa ülkelerin liderleri teröristleri yanına alıyorlar, masaya oturtuyorlar. Bu ne menem iştir? Teröristi yanınıza aldığınızda terörle mücadele olur mu? Bunlara prim veriyorsunuz, bunları şımartıyorsunuz, azdırıyorsunuz.

Şu ana kadar kontrolümüze geçen alan 4 bin 200 kilometrekareye ulaştı. 20 sivil vatandaşımız yaşamını yitirdi, 184 vatandaşımız yaralandı. Suriye'de 7 askerimiz ile SMO'dan 96 kardeşimiz şehit oldu.

Suriye Milli Ordusu benim Mehmedimi yalnız bırakmayanlar. Bunlar ne siyasetin dilini bilirler ne arazinin. Sadece konuşurlar. Teröristlerin kayıpları 795'u buldu. Uluslararası alanda verilen tepkiler ile ülkemizin kimi kesimlerin tutumları ileride ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. İşin bu kısmına şimdilik girmiyorum. Muhataplarımız nihayet sesimize kulak verdiler. ABD heyetiyle oturup, konuştuk. Sonuçta harekatımıza 120 saatlik ara verilmesi halinde teröristlerin bölgeden çıkartılacağı sözü aldık. Bunu da 13 maddelik mutabakat metniyle kamuoyuna duyurduk. Salı günü akşamı sürenin bitiminde Amerika tarafı bize tüm teröristlerin harekat bölgesinden çıktığının garantisini yazılı olarak verdi. Şimdi askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu karış karış harekat alanını tarıyor. Şayet bu arada karşımıza teröristler çıkarsa onları tepelemek de en doğal hakkımızdır. Çünkü bu yazılı kayıda girmiştir.