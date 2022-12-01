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''Büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün işareti''

Ağrı-Patnos Yolu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dün açıklanan 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı-Patnos Yolu açılışına canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Açılışını yapacağımız 70 kilometrelik Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos bölünmüş yolumuzun şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin 9 kilometrelik Hamur çevre yolunu da inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Böylece tarihi İpekyolunun bu önemli güzergahını 79 kilometrelik 2 gidiş 2 geliş şeritli yolla hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz. Güzergahındaki iki köprüsü, viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum.

-Murat Nehri üzerinde inşa edeceğimiz hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden bölgedeki ulaşımın aksamasına engel olduk. Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe bir saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır.

-3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün işaretidir.

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