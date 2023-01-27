Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altın üretimimiz rekor kırdı

Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza indirim

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te 'Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Açılışını yapacağımız Söğüt altın madeninin Bilecik ile birlikte tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

-Yatırım sürecimizi Ocak 2022’de başlatmıştık. 109 ton altın kaynağı ve 60 ton altın rezervi tespit edildi. 3.5 milyon ons kaynağına tekabül ediyor.

-Tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Yıllık 2.5 tona kadar altın üretecek şekilde çalışacak. Yıllık altın üretimini 6.5 tona yükselteceğiz.

-Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden olacaktır.

İSTİHDAM HEDEFİ 1.300

-Şu anda 1.000 kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen süreçte bu rakamın 1.300’e çıkmasını hedefliyoruz.

-Türkiye son 20 yılda büyük bir gayretle ve samimiyetle çalışarak, ülkemizi bölgesinin ticaret merkezi haline getirdik.

-Biz yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. dünyada 12. sıraya yükseldik.

-Değeri 1 trilyon dolara ulaşan doğalgazı 50’nin üzerinde gemi ve 10 binin üzerinde personel hanelere vermek için çalışıyor.

-Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.

-Toplam madencilik üretimimiz 2021’de 814 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl da Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

BOR SATIŞINDAN 1.3 MİLYAR DOLAR GELİR

-Bor satışından da 1 milyar 300 milyon dolar gelir elde ettik.

-Madenciliğin gelir katkısını 11 milyar TL’den 93 milyar TL’ye çıkarttık.

-Altın, petrol ile birlikte en fazla ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor.

-Türkiye bunca zamandır kendi potansiyelini kıymetli maden çıkartma konusunda gerçekleştirememiştir. Bunda teknolojik yetersizliğin yanı sıra ülkemize karşı yürütülen lobi faaliyetlerinin de etkisi vardır.

-2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.