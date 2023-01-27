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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altın üretimimiz rekor kırdı

Söğüt Altın Madeni açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazının mart sonunda hanelere verilmeye başlanacağını belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te 'Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Açılışını yapacağımız Söğüt altın madeninin Bilecik ile birlikte tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

-Yatırım sürecimizi Ocak 2022’de başlatmıştık. 109 ton altın kaynağı ve 60 ton altın rezervi tespit edildi. 3.5 milyon ons kaynağına tekabül ediyor.

-Tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Yıllık 2.5 tona kadar altın üretecek şekilde çalışacak. Yıllık altın üretimini 6.5 tona yükselteceğiz.

-Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden olacaktır.

İSTİHDAM HEDEFİ 1.300

-Şu anda 1.000 kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen süreçte bu rakamın 1.300’e çıkmasını hedefliyoruz.

-Türkiye son 20 yılda büyük bir gayretle ve samimiyetle çalışarak, ülkemizi bölgesinin ticaret merkezi haline getirdik.

-Biz yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. dünyada 12. sıraya yükseldik.

-Değeri 1 trilyon dolara ulaşan doğalgazı 50’nin üzerinde gemi ve 10 binin üzerinde personel hanelere vermek için çalışıyor.

-Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.

-Toplam madencilik üretimimiz 2021’de 814 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl da Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

BOR SATIŞINDAN 1.3 MİLYAR DOLAR GELİR

-Bor satışından da 1 milyar 300 milyon dolar gelir elde ettik.

-Madenciliğin gelir katkısını 11 milyar TL’den 93 milyar TL’ye çıkarttık.

-Altın, petrol ile birlikte en fazla ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor.

-Türkiye bunca zamandır kendi potansiyelini kıymetli maden çıkartma konusunda gerçekleştirememiştir. Bunda teknolojik yetersizliğin yanı sıra ülkemize karşı yürütülen lobi faaliyetlerinin de etkisi vardır.

-2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

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