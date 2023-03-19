Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisi açıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bandırma Eti Maden Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi bu alanda ülkemizin ilk dünyanın sayılı tesislerinden olacaktır.

-Bor karbür, zırh aşınmaya dayanıklı mekanik parça üretimi gibi uygulama alanları da savunma sanayiinin vazgeçilmezidir. Personel yeleklerinden korunaklı levhalara kadar pek çok yerde bu ürünleri görmek mümkündür.

-Bor nükleer tesislerde nötron tutucu olarak vazgeçilmez. Bor karbür ülkemize stratejik katkı sağlamaktadır. Ambargoların bize yaşattığı kayıplar giderilecek.

-Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz.

-Hammadde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemle, ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız.

-Türkiye hem lojistik avantajları hem yetişmiş insan gücü kapasitesiyle avantajlı bir yerde duruyor. Ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı bu avantajımızın temelini ulaştırıyor.

-Ne yaşadığımız tabii afetler ve diğer engeller bizi hedeflerimizden uzaklaştıramaz. Son yıllarda zorlu sınamalardan geçtiğimiz gerçektir. Covid-19 nedeniyle 2 yıl sıkıntılar çektik.

-Bu sıkıntının üstesinden gelirken 6 Şubat depreminin yıkıntıları arasında kaldık. Aşırı yağışların sebep olduğu seller deprem bölgesine felaket üstüne felaket yaşattı. Rabbim hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin.

-Felaketin izlerini sileceğiz. Bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitireceğiz. Çadır kentten konteyner kentlere ve bir taraftan da prefabrik evlere vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak derdindeyiz.

-Bunların derdi başka. Vatandaşımızı bunlara bırakır mıyız? Biz can derdinde onlar mal derdinde.

YILDA 1000 TON ÜRETİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tam kapasite çalıştığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

Öte yandan, Kütahya'nın Emet ilçesinde yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.