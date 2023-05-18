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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul'da Şoförler Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletimiz 322 milletvekilini Cumhur İttifakı'na verdi. En yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 + 1 oy sebebiyle iş ikinci tura kaldı." dedi. Erdoğan, "Akaryakıtta da bu petrolle aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek insanımızı rahatlatacağız. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da Şoförler Buluşması'nda açıklamalar...

Milletimiz 322 milletvekilini Cumhur İttifakı'na verdi. En yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 + 1 oy sebebiyle iş ikinci tura kaldı. Milletimizin bu iradesinin başımızın üstünde yeri var. Allah'ın izniyle rekor oy oranıyla milletimizin tekrar bize Cumhurbaşkanlığını tevdi edeceğine inanıyoruz. Milletimizin dertlerini, sorunlarını çözmek için neler yapacağımıza bakıyoruz. Türkiye'nin bölge ve dünyadaki gücünü artırmak için hangi araçları kullanabileceğimize bakıyoruz. Bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Karanlık odalarda terör örgütüyle pazarlığa girmiyoruz. Rabbimize sığınıyoruz ve milletimizden talimatı alıyoruz. Şu anda sadece ve sadece ülkemize eser kazandırma peşindeyiz. Her kesimin sıkıntıları çözmek, taleplerine cevap vermek, beklentilerini hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz.

"VERGİLERİ DÜŞÜREREK İNSANIMIZI RAHATLATACAĞIZ"

Şu Avrasya Tüneli olmasaydı halimiz nice olurdu? Şehitler köprümüz işimizi kolaylaştırıyor. Fatih Sultan, Yavuz Sultan Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu? Osmangazi Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu? Çanakkale Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu? Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımız her birinin hayatına yansıtacak programlar hazırlıyoruz. Karadeniz gazını 1 ay müddetle ücretsiz olarak halkımıza ulaştırdık mı? Gabar petrolünü çıkardığımız an ondan da halkımız istifade edecek. Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu o teröristler yüzünden yıllarca Gabar'da petrol çıkarılamamıştır. Akaryakıtta da bu petrolle aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek insanımızı rahatlatacağız. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda adımlar atıyoruz. Türkiye yüzyılını inşa mücadelemizde de en büyük desteği aldığımız kesimlerin başında sizler geliyorsunuz.

"HAZİNE DESTEKLİ TAŞIT KREDİSİYLE YANINIZDAYIZ"

Rızkını direksiyonu başında kazanan şoförlerimiz ve diğer tüm esnaflarımızın yanlarında olduk. Sizlerin salgın ve deprem döneminde gösterdiği fevkalade gayretin, fedakârlığın şahidiyiz. Milletimizin güven ve huzur içinde hayatına devam edebilmesinde sizlerin çok büyük rolü var. 21 yıldır ülkemizde kurduğumuz güçlü ulaştırma altyapısını, şehircilik uygulamalarını, tesis ettiğimiz esnaf ve sanatkâr dostu ticaret iklimini en iyi sizler biliyorsunuz. Bölünmüş yollardan otoyollara, yaptığımız işlerin muhatabı doğrudan sizlersiniz. Ülkemizin araç stokunun önemli kısmını yenilerken en çok da ticari araçlara erişimi kolaylaştırmaya ehemmiyet verdik. Halkbank aracılığıyla 1,5 milyon liraya kadar Hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz. Esnafımızın talepleri doğrultusunda geçtiğimiz günlerde yaklaşık 7 yıl sonra bir kez daha ticari araçlara ÖTV'siz yenileme imkanı getirdik. Geçtiğimiz günlerde esnafımızın en önemli sıkıntılarından biri olan emeklilikteki prim gün sayısındaki adaletsizliği giderme sözü verdik.

"ALLAH RIZASI, MİLLETİN DESTEĞİ VE İNSANIMIZIN DUASIYLA"

Biz bazıları gibi sözümüzü havaya söylemiyoruz, ne dersek onu yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha nice güzel haberlerle, müjdelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı inşasında alınan her mesafe sizin müreffeh yarınlarınız için elde edilmiş yeni kazanım olacaktır. Güven ve istikrar, bu iki kavram çok önemli. Gençler unutmayın, öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Ülkenin kaynaklarını Londra tefecilerine akıtmaya devam etseydik, milletimizin köken, mezhep ve meşrep tartışmaları üzerinden ayrıştırılmasına göz yumsaydık, inanın bizden kıymetli kimse olmazdı. Biz sadece Allah'ın rızasını, milletimizin desteğini, insanımızın hayır duasını istedik, bunun için çalıştık. Eksiklerimiz şüphesiz vardır. Hatasız iddiası bizim inancımıza uymaz. Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi, milletimizin huzuru ve refahı için verdiğimiz mücadele sonuna kadar samimiydi. Vesayetin kirli senaryolarıyla mücadele ederken de samimiydik. Asırlık demokrasi ve kalkınma hamlelerini yaşatırken samimiydik. FETÖ'cü hainlerin montaj olduğu kesinleşen kumpaslarına karşı yine samimiydik. Sizler için değil yedi düvele meydan okumak gerekirse tüm dünyayı karşımıza alırız.

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