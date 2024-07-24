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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 12:16 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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        "Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sevgili genç kardeşlerimize de hoş geldin diyorum. Her birinize aşkınız için ahde vefanız için teşekkür ediyorum.

        Yunan makamları ile görüşmelerimizde Batı Trakya'daki kardeşlerimizin sorunları ilk sırada yer alıyor. Yunanistan tarafından atılan tüm adımları takip ediyoruz. Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasp edilen hakları için de geçerli. 1963 ile 1974 yılları arasında yaşanan katliamları birçoğumuz daha dün gibi hatırlıyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız. Tüm bu suçlar işlenirken batılı kurum ve kuruluşlar hiçbir şey yapmadı. 1983 yılında KKTC'nin ilanıyla barış harekatı taçlandırılmıştır.

        Federalizme dayanan tekliflere bizim de Kıbrıs Türk'ünün de karnı tok. Duruşumuzu tekrar net bir şekilde ortaya koyduk. Kıbrıs davasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha ortaya koyduk. Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durması için desteklerimizi de sürdürüyoruz. "

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