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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Açıklamasında, "CHP marjinal örgüt gibi hareket ediyor. 3 haftadır CHP'nin faşizan yüzünü yine gördük. Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. İstanbul'u saran şebekenin kollarının nereye uzandığı zamanla daha net görünecektir. Boykot da, pisliklerin üstünü örtme çabasıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 14:25 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti teşkilatlarının fedakar mensuplarına en içten selamlarımı gönderiyorum. Toplantımıza yapacağınız değerli katkılarınız için hepinize en içten şekilde teşekkür ediyorum.

        "GAZZE HALKI BİR BAYRAMI DAHA BOMBALARIN ALTINA GEÇİRDİ"

        Muhalefete geçen belediyelerde Ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın her zamankinden daha fazla çaba harcadığını gördük. Bayramda da aynı tempoyla çalışmalarımızı sürdürdük. Yurt dışındaki kardeşlerimize de el uzattık. Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'deki kardeşlerimize yönelik saldırılardır. Gazze halkı bir bayramı daha bombaların altında geçirdi. Kadınlar siviller hunharca katledildi. Apaçık savaş suçu işleyen haydutluğa tanık olduk.

        "NE HAK YERİZ NE DE HAKKIMIZIN YENİLMESİNE GÖZ YUMARIZ"

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        Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze'yi ele alacağız. Şunu herkes bilsin anlasın ki Gazze'deki insanlık onuru İsrail tarafından açıkça çiğnenirken biz oradaki kardeşlerimize asla sırtımızı dönmeyiz. Siyonist lobi karşısında eğilmeyecek ve bükülmeyeceğiz. Biz Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da barış, istikrar, huzur ortamı istiyoruz. Türkiye olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız.

        "KALABALIKLARINI KABALIKLA BİRLEŞTİRDİLER"

        Ramazan boyunca bir taraftan iç dünyamızda bir yolculuğa çıkarken diğer taraftan siyasi polemiklerden uzak kalmaya çalıştık. Küstahlıkları duymazdan geldik. Ana muhalefetin çirkin söylemlerine kulak asmadık. Kalabalıklarını kabalıkla birleştirdiler. Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Siyasette düşman yoktur rakip vardır. Siyasette hakarete şiddete ve küfre yer yoktur.

        "CHP MARJİNAL ÖRGÜT GİBİ HAREKET EDİYOR"

        CHP marjinal örgüt gibi hareket ediyor. 3 haftadır CHP'nin faşizan yüzünü yine gördük. Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur. İBB'deki hırsızlığın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bağırarak yolsuzluğun üstünü örtemezsiniz. MASAK'a iftira atarak kamu görevlilerini itham ederek suç örgütlerinin suçlarını örtmeye çalışıyorlar. Kamuoyuna yansıyanlar buz dağının sadece görünen kısmı. CHP de yolsuzluğun farkındadır. Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. Adalet tecelli edecek, korkunun paniğin ecele faydası yok. Yargı devlet malına uzanan kirli elleri kıracak. İstanbul'u saran şebekenin kollarının nereye uzandığı zamanla daha net görünecektir. Boykot da, pisliklerin üstünü örtme çabasıdır.

        "BATI'YA KOŞUP MEDET UMUYORLAR"

        Süklüm-püklüm batıya koşup medet umuyorlar. Yolsuzluklarını savunmak için ülkesini batıya şikayet edenler yine hayal kırıklığına uğradı. Seneler geçiyor CHP Genel Başkanları 'Dayan Yorgo-yetiş Yorgo' ikileminden bir türlü kurtulamıyor. CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu millete yakışmayan küçültücü bir tutumdur.

        Son 3 haftadır şahit olduklarımız, 1940'ların Halk Partisi ne ise 2025 yılı Halk Partisi'nin de aynı olduğunu hatırlattı. Bunlar milletin egemenliğini hiçbir zaman içlerine sindiremedi. Aziz milletim darbe ve cunta dönemleri hariç bunlara geleceğini emanet etmedi. CHP'nin iki yüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her seferinde galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir. "

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