Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların satır başları şöyle;

"Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklarda aziz şehitlerin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Buradan geçen hafta elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Haluk Dursun hocamıza Allahtan rahmet diliyoruz. Dursun Hoca Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. Rabbim ondan emanetini bir Ahlat yolculuğunda aldı. Haluk Dursun hoca geride eşsiz bir miras bıraktı, bize Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırtmama vazifesini verdi. Ben de diyorum ki senin emanetine sahip çıkacağız. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırtmayacağız. Kardeşlerim tarih bir milletin hafızası olmasının yanı sıra istikbalinin de pusulasıdır. Biz binlerce yıllık tarihi şanlı zaferlerle ilmek ilmek dokumuş bir milletiz. Gençliğimiz Ahlat'ı Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Burası Anadolu'nun kapısı, Türkiye'nin tapusu addedilen bir şehirdir. Birinci dünya harbi esnasında Ermeni çetelerinin ağır zulmüne uğrayan ahlat milli mücadelenin en büyük destekçisi olmuştur.

Tarihimizi 1923'ten başlatan zihniyet Ahlat'a gereken kıymeti vermedi. Malazgirt Savaşının yaşandığı bölgeyi milli park ilan ederek her şeyiyle örnek bir yer haline getiriyoruz. Birileri rahatsız olsa engellemeye çalışsa da biz bu otağı ilçemize kazandıracağız.

Cirit, okçuluk gibi sporlarımızın hepsinde belli bir ahlaki değerler vardı. Ata sporlarımızın yaygınlaşması kültürümüzle bağlarımızın gelişmesi demektir. Ata sporumuzu insanımıza tanıtacak bir çok projeyi hayata geçiriyoruz.

Hiç kimsenin bizi bölmesine bizi birbirimize düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Ne haçlı artıklarının ne PKK'nın bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz.