Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Gözlerinden öperim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Milli Takım
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Gözlerinden öperim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı oyuncularını telefonla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımın ikinci golünü atan Arda'yla görüşürken "Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Gözlerinden öperim
HABERTURK.COM / AA

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, soyunma odasında futbolcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan kaptan Hakan Çalhanoğlu ve milli takımın 2. golünü kaydeden Arda Güler ile konuştu.

Erdoğan, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasında bütün takımı tebrik ederek, "Başından sonuna kadar izledik. Gerçekten bu akşam ayrı bir iftihar yaşattınız bize. Letonya maçında sıkıntılıydık ama bu akşam daha rahattık. Zor maç olmasına rağmen neticesi iyi oldu. Bütün futbolculara tek tek selam söyleyin, hepsini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Arda Güler ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna gollerdir. O bakış ve sonrasında ters köşeye vuruş çok güzeldi. Herkesi gözlerinden öpüyorum."

DR. OSMAN AŞKIN BAK: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Bakan Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye-Galler maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Millileri 2-0'lık galibiyetten ötürü kutlayan Bakan Bak, "Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık. Samsun'da seyircimizin önünde güzel bir galibiyet elde etti A Milli Takımı'mız. Penaltı kaçırdık. 2 golümüz de VAR tarafını iptal edildi ama bırakmadılar arkadaşlarımız. İyi mücadele ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de A Milli Takımı'mıza başarılar diliyoruz." dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli oyuncuları arayarak tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise galibiyet Türk milletine armağan ederek, şunları kaydetti.

"Samsun'a lider olarak geldik, lider olarak dönüyoruz. Ben, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı. Samsun halkına çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, sayın vekillerimize, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, stadı bize hazır hale getirdiler. Gerçekten çok güzel bir stat. Ambiyans çok güzeldi. Bütün taraftarlarımızın elinde Türk bayrakları. Galler'den gelen 1300 tane taraftar vardı, onlara da çok güzel ev sahipliği yaptık. Galler galibiyetiyle liderliğimizin devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra Adana'da Ermenistan ile oynayacağız. O maçı da yenersek liderliğimizi yine devam ettiririz. Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi biraz şanssız başladık. 2 tane golümüz sayılmadı. Penaltıyı maalesef kaçırdık ama sonu güzel oldu. Allah'a çok şükür. İnşallah Allah'ın izniyle bundan sonra da en güzel bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmek için emin adımlarla ilerleyeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arda Güler'den müthiş gol: Genç yıldız hem siftah yaptı hem rekor kırdı!
FUTBOL Arda Güler'den siftah ve rekor!
Stefan Kuntz: Haziran ayına kadar kontratım var
FUTBOL Stefan Kuntz'tan ayrılık açıklaması!
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Edin Dzeko'yla anlaşma tamam!
FUTBOL Dzeko'yla anlaşma tamam!
İbrahim Yıldız: Arda'nın golü unutulmaz
FUTBOL "Arda'nın golü unutulmaz"
Umut Nayir maskeyi çıkardı, golünü attı!
FUTBOL Maskeyi çıkardı golünü attı!
Mehmet Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
FUTBOL Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler yorumu
FUTBOL "Geleceğin 10 numarası!"
Merih Demiral, Arda Güler'in golünü yorumladı: "Böyle bir gol görmedim!"
FUTBOL "Böyle bir gol görmedim!"
EURO 2024 Elemeleri'nde günün sonuçları! İngiltere'den farklı tarife...
FUTBOL İngiltere'den farklı tarife!
Türkiye: 2 - Galler: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL 3 puan bizim!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.