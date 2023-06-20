Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Gözlerinden öperim

HABERTURK.COM / AA

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, soyunma odasında futbolcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan kaptan Hakan Çalhanoğlu ve milli takımın 2. golünü kaydeden Arda Güler ile konuştu.

Erdoğan, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasında bütün takımı tebrik ederek, "Başından sonuna kadar izledik. Gerçekten bu akşam ayrı bir iftihar yaşattınız bize. Letonya maçında sıkıntılıydık ama bu akşam daha rahattık. Zor maç olmasına rağmen neticesi iyi oldu. Bütün futbolculara tek tek selam söyleyin, hepsini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Arda Güler ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna gollerdir. O bakış ve sonrasında ters köşeye vuruş çok güzeldi. Herkesi gözlerinden öpüyorum."

DR. OSMAN AŞKIN BAK: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Bakan Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye-Galler maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Millileri 2-0'lık galibiyetten ötürü kutlayan Bakan Bak, "Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık. Samsun'da seyircimizin önünde güzel bir galibiyet elde etti A Milli Takımı'mız. Penaltı kaçırdık. 2 golümüz de VAR tarafını iptal edildi ama bırakmadılar arkadaşlarımız. İyi mücadele ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de A Milli Takımı'mıza başarılar diliyoruz." dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli oyuncuları arayarak tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise galibiyet Türk milletine armağan ederek, şunları kaydetti.

"Samsun'a lider olarak geldik, lider olarak dönüyoruz. Ben, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı. Samsun halkına çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, sayın vekillerimize, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, stadı bize hazır hale getirdiler. Gerçekten çok güzel bir stat. Ambiyans çok güzeldi. Bütün taraftarlarımızın elinde Türk bayrakları. Galler'den gelen 1300 tane taraftar vardı, onlara da çok güzel ev sahipliği yaptık. Galler galibiyetiyle liderliğimizin devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra Adana'da Ermenistan ile oynayacağız. O maçı da yenersek liderliğimizi yine devam ettiririz. Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi biraz şanssız başladık. 2 tane golümüz sayılmadı. Penaltıyı maalesef kaçırdık ama sonu güzel oldu. Allah'a çok şükür. İnşallah Allah'ın izniyle bundan sonra da en güzel bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmek için emin adımlarla ilerleyeceğiz."