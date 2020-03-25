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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlarla telekonferans

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile telekonferans ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "sosyal mesafe" kuralına uyması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile de el dezenfektanı konusundaki konuşmaları dikkat çekti

Recep Tayyip Erdoğan
HABERTURK.COM / AA

Koronavirüs riski nedeniyle bakanlarla telekonferans ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatlarını da bu şekilde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile de "sosyal mesafe" kuralına uygun olarak aralıklı olarak oturması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Seni çok heyecanlı gördüm" sözleri gülüşmelere neden olurken, Çavuşoğlu da "İlk defa video konferans yapıyoruz, o yüzden heyecanlıyım" diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "sosyal mesafe" uyarısı da yaparken, Çavuşoğlu'nun bakanlığın en büyük ofisi orası olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığı görüşmede bor madeninden üretilen el dezenfektanı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, el dezenfektanları için reklam kampanyası yapılması talimatını da verdi.

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