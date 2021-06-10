Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cengiz Aytmatov' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemAnkaraCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cengiz Aytmatov' mesajı - Haberler
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamızı mankurtlardan kurtardıkça geleceğe güvenle bakacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Aytmatov'un hem dünya tarihine hem siyasi tarihe kazandırdığı en dikkat çekici kavramın 'mankurt' olduğunu belirterek, "Mankurt kavramını ve bunu izah için anlattığı olayı biz de her fırsatta kendisini rahmetle anarak kullanıyoruz. Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cengiz Aytmatov' mesajı - Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cengiz Aytmatov' mesajı
0:00 / 0:00
DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Cengiz Aytmatov Uluslararası 4'üncü Issık-Göl Forumu' kapanış programına katıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Caparov ve heyeti ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nde çok verimli, samimi görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Siyaset, ekonomi, güvenlik, terörle mücadele, kültür ve eğitim gibi pek çok alanda atacağımız adımları kararlaştırdık. İkili ilişkilerimizin hak ettiği seviyeye ulaşması konusunda Kırgız dostlarımızla aynı hissiyatı paylaştığımızı memnuniyetle gördük. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek her adımı cumhurbaşkanları olarak desteklemekte kararlıyız" dedi.

'TÜRKİSTAN COĞRAFYASININ KUTUP YILDIZI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalem ve kelam erbabı değerler sayesinde canlılığını devam ettiren köklerin çiçek açtığını, serpilip büyüdüğünü belirterek, "Hep birlikte o ulu çınarların altında büyük bir aile olarak toplanıyoruz. Sahip olduğumuz medeniyet ve kültür hazinemizi işleyen yazarlarımız, şairlerimiz ve fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yön gösteriyor, yol gösteriyor. Büyük şairimiz Yahya Kemal, Türkçe için 'ses bayrağımız' diyor. Cengiz Aytmatov işte bu bayrağı Türkistan coğrafyasının kutup yıldızı olarak tüm dünyada parıldayan, kalpleri buluşturan, gönülleri kuşatan bir sancak haline getiriyor" diye konuştu.

'ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN ŞAHSİYET'

Kökleri çok eski tarihlere dayanan Kırgızların dünya edebiyatına kazandırdığı eşi olmayan 2 mücevher olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunlardan ilki, kendi alanında dünyanın en uzun metni olma özelliğine sahip Manas Destanı ve destanın kahramanı Manastır. İkinci mücevher ise Cengiz Aytmatov´dur. Aytmatov, eserleri ile dünya edebiyatının en önemli kalemleri arasındaki yerini alırken bizatihi kendi hayat hikayesiyle de uzun uzun üzerinde durulmayı hak eden bir şahsiyettir. Yaptığı diğer hizmetlerle de Kırgızların günümüzdeki milli kahramanı haline gelmiştir. Yazdığı birbirinden değerli eserleri ile dünya çapında edebiyat tarihindeki yerini alırken bizatihi kendi hayat hikayesi ile de uzun uzun üzerinde durulmaya hak eden bir şahsiyettir" dedi.

'UMUTSUZLUĞA YER VERMEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse her yaygın dile çevrilen on milyonlarca baskısı yapılan eserleri ile Aytmatov´un, doğduğu ve yaşadığı toprakları, Kırgız kültürünü tüm insanlığa tanıttığını belirterek, "Karargahının bulunduğu Talas Vadisi'ndeki Şeker köyünde dünyaya gelen Aytmatov´u tüm dünyanın ve tabii en başta da bizim ortak değerimiz olarak görüyoruz. 'Yazarlar toplumlarının aynasıdır' hakikatinden hareketle Aytmatov da ait olduğu toplumun aşklarını, özlemlerini, sevinç kederlerini büyük bir içtenlikle eserlerine yansıtmıştır, zor bir coğrafyaya hitap etmesine rağmen umutsuzluğa yer vermemiş" diye konuştu.

'HEDEFLERİMİZE HIZLA YAKLAŞABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aytmatov'un, Yunus Emre ve Hz. Mevlana'nın izinden gittiğini belirterek, "Bir ayağını doğduğu topraklara sabitleyen Aytmatov diğer ayağı ile de bütün dünyayı kuşatan cihanşümul bir daire çizmeyi başarmıştır. Burada bir arada bulunmamıza da vesile olan Issıkgöl Formu da Aytmatov'un başarılarından biridir. Kurucusu olduğu forma Aytmatov'un adının verilmesi bir kadirşinaslık örneği olarak takdirle karşılıyorum. Çok yönlü bir fikir edebiyat ve diplomasi insanı olan Aytmatov'un hem dünya edebiyatına hem de siyasi tarihe kazandırdığı en dikkat çekici kavramlardan biri nedir biliyor musunuz? Mankurtluktur. Kişinin kendisine, ailesine, toplumuna, milletine, tarihine, kültürüne kısacası daha önce sahip ve ait olduğu her şeye yabancılaşması hatta düşmanlaşması demek olan mankurtluk aslında kölelik anlamına geliyor. Unutulmaz eseri, `Gün Olur Asra Bedel´ romanında kullandığı 'mankurt' kavramını ve bunu izah için anlattığı olayı biz de her fırsatta kendisini rahmetle anarak kullanıyoruz. Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünyada 160 milyon çocuk işçi var
GÜNDEMDünyada 160 milyon çocuk işçi var
Nur Suresi meali ve fazileti nedir? Nur Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu
GÜNDEMNur Suresi meali ve fazileti nedir?
Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı 2021 tarihi: Diyanet resmi takvimi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman?
Neml Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu! Neml Suresi anlamı nedir?
GÜNDEMNeml Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu!
Son dakika haberi Bakan Kurum: 392 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
GÜNDEM'392 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik'
Son dakika haberi İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
GÜNDEMİETT otobüsü alevlere teslim oldu!
Mu'minun Suresi Meali: Mu'minun Suresi anlamı ve Türkçe okunuşu nedir?
GÜNDEMMu'minun Suresi Meali ve okunuşu
Şuara Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu! Şuara Suresi anlamı nedir?
GÜNDEMŞuara Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu!
YÖK Başkanı Saraç'tan 'müsilaj' açıklaması: Bilimsel seferberlik başlatmalıyız
GÜNDEMYÖK Başkanı'ndan müsailaj açıklaması
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları tarihi
GÜNDEMAÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?