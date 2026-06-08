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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye tebrik | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye tebrik

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 23:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Destici'ye tebrik mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi’nin 13’üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici’yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi’ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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