        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

        Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarda bulundu.

        Giriş: 23.09.2025 - 01:50 Güncelleme: 23.09.2025 - 01:50
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.

        Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğa ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya gelirken, Türkevi'nde, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

