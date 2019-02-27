Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat 2011'de hayatını kaybeden eski başbakan Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan bir mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum" dedi.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) February 27, 2019

UZUN YILLAR ERBAKAN İLE SİYASET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1970'li yıllarda siyasete adımını attığı Milli Selamet Partisi'nin (MSP) lideri Necmettin Erbakan'dı. 12 Eylül döneminden sonra iki isim Refah Partisi çatısı altında siyaset yapmaya devam etti. Erbakan'ın lideri olduğu Refah Partisi'nde Erdoğan sırasıyla Beyoğlu İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı, MKYK üyeliği yaptı. 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erdoğan, 1997 yılında okuduğu bir şiir yüzünden hapis cezası alana kadar bu görevi sürdürdü.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) February 27, 2019

ADALET BAKANI GÜL: ŞAHİDİZ

Siyasi yaşamına Rafah Partisi'nde başlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, Twitter mesajıyla Erbakan'ı andı. Gül, "Hep iyinin, doğrunun, güzelin egemenliği için çalıştın. Şahidiz..." dedi.