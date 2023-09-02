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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eylül ayında yoğun diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eylül ayında yoğun diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında yoğun diplomasi trafiği yürütecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:45 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eylül'de yoğun diplomasi trafiği
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayındaki ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

        Soçi görüşmesindeki en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru

        Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

        G-20 ve BM zirvelerinde yoğun ikili görüşmeler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde ayrıca iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek.

        Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.

        ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi ve BM Genel Kurulu kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme de yapacak.

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