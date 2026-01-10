Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik! - Fenerbahçe Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa finalinde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 21:19 Güncelleme: 10.01.2026 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F.Bahçe'ye tebrik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

        Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Derenin üzerinde zıplarken buz kırılınca suya düştüler; o anlar kamerada

        TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü besleyen Haldizen Deresi'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Bölgede gezintiye çıkan 4 arkadaş, dere üzerinde zıplayarak video çekmek isterken buzun kırılması sonucu suya düştü. O anlara ait görüntüler sanal medyada ilgi odağı olurken, grup yaşadıkları tehlikeli anları gülerek anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...