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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve eski AK Parti milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve eski AK Parti milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

        DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Ziyarette Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol eşlik etti.

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        Erdoğan ayrıca, AK Parti eski Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

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