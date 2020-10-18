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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'den sonra gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- Allah'a hamdolsun Şırnaklı kardeşlerim bizi 31 Mart seçimlerinde mahçup etmedi. 31 Mart seçimleri sadece Şırnak'ta değil bölgede yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bize ve Tüm Türkiye'ye bu iftiharı gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum

- 31 Mart seçimlerinde siz bze sahip çıktınız inşallah biz de size sahip çıkacağız. Sizi bizi birbirimize bağlayan bağlara sahip çıkacağız. Kimseyi ayırmadan kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüz ve imkanlarımızla Şırnak için çalışmaya devam edeceğiz.

- Bugün Şırnak'a gelirken elimiz boş gelmedik. Yaklaşık 3.5 milyarlık 591 eser ve yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz.

- Toplam yatırım tutarı 3.5 milyar lirayı açan projeyi siz Şırnaklı kardeşlerimizle buluşturmuş oluyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonraki gelişlerimizde de yatırım seferberliğimizin ürünlerini sizlerle açmaya devam edeceğiz.

- Şırnak bizim gözbebeğimiz. Bizi sizi çıkar için değil, sadece ve sadece Allah için seviyoruz. Biz milletimize efendi olmak için değil hizmetkar olmaya geldik. Yatırım yaparken kökene değil, şehirlerin durumuna bakarız. 18 yıldırı hiçbir ayrım yapmadan, hizmet üretiyoruz. 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz. 83 milyonun tüm fertlerini kucaklıyor, göğsümüze basıyoruz.

- Son 18 yılda Şırnak'a kazandırdıklarımız samimiyetimiz, gayretimizin en büyük göstergesidir. Bugüne kadar kamu ve özel sektör yatırımlarına verdiğimiz destekle daima Şırnak'ın yanında olduk. Önce hayal ettik sonra Şırnak için kurduğumuz hayalleri tek tek gerçekleştirdik. Kurduğumuz hayallerle kimsenin aramıza girmesine müsaade etmedik. Son 18 yılda Şırnak'a toplam 12,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdik.

- Şırnak'a 7'si hastaneden oluşan toplam 59 sağlık tesisi kazandırdık.

- Şehir hastanesi standartlarındaki Şırnak Bölge Hastanesi çalışmaları devam ediyor. 11 bin 111 konut uygulaması başlattık ve bu konutların hepsini tamamladık. Toplamda 191 kilometre bölünmüş yol tamamlandık.

- Biz geldiğimizde şehrimizde hızlı internet kullanıcısı adeta yokken bugün 312 binin üzerinde hızlı internet abonesi bulunuyor.

- Enerjide şehrimizi doğalgaz konforuyla tanıştırdık. 3 bin 500 konut ve iş yerine doğalgaz verdik. Şırnak ve Silopi barajlarını ilimize kazandırdık.

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