Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İran' çağrısı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’nde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Aziz kardeşlerim küresel krize dönüşen Kovid-19 salgını bir tehdit haline geldi. Sağlık alanında olduğu kadar ekonomi ve ticaret üzerinde büyük tahribata yol açtı. Bu küresel felakete karşı mücadeleyi güçlü dayanışma ile kazanabiliriz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin şeffaf, orantılı ve geçici niteliği ortak ticaretimizin açısından isabetlidir.

-Türkiye olarak bu zorlu süreçte elimizdeki imkanlarımızı tüm insanların hizmetine sunduk 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşıda büyük mesafe kaydettik.

-Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai sarf etmek üzereyiz. ECOTA'nın yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır. Üye devletlerin artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında Ecobank'ın kurumsal ve mali kapasitesinin artırılmasını gerekli görüyorum. Ecobank üyesi olmayan ülkelere çağrımı yeniliyorum.

-Türkiye'nin öncülüğünde Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu- Batı Orta koridor girişimimiz Doğu ile Batı arasında etkileşimi artıracak. İstanbul, Tahran, İslamabad yük trenlerinin yeniden başlaması için son aşamaya gelindi.

-Tüm dünyada salgının en fazla hissedildiği sektörlerden biri turizm ve seyahat oldu. Salgının etkilerini en aza indirmek için Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı ilkelere uyumlu olarak bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021'de turizmde kayıpların telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara başladık.

'2025 VİZYON BELGESİNİN UYGULANMASI ÇOK ÖNEMLİ'

-Ortak hedefler için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 vizyon belgesinin uygulanması çok mühim. Bu belgede öngörülen proje ve programın finansmanında kullanılmak üzere vizyon fonunun kurulmasını destekliyoruz. Teşkilatımızı sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek hem de salgından kaynaklanan yeni imtihan ve imkanlara karşı daha çok sahiplenmeliyiz. Teşkilatı güçlü bir bütçe olmadan etkin kılmamızın ne yazık ki mümkün olmadığını akılda bulundurmalıyız. Kardeşimiz Azerbaycan Ermeni işgali altındaki topraklarını destansı bir zaferle azat kılmış bölgede yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bundan sonra Karabağ'da güvenlik ve tesisine yardımcı olmak 30 yılın bıraktığı tahribatı birlikte gidermek.

KKTC İÇİN ÇAĞRI

Asya'nın kalbinde bulunan Afganistan'da çatışmaların sonlandırılması ve barışın tesisi noktasında tarihi bir döneme girilmiştir. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulunması ve tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planına geri dönerek plan çerçevesindeki yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacak. Tüm üyelerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri her alanda geliştirerek maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmeye davet ediyorum. Türkiye salgın öncesinde de olduğu gibi bu dönemde de terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir