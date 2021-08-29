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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; "Bugün sınıfında en gelişmiş silahlardan biri olan Akıncı'yı envantere alıyoruz. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.

Son 100 yılda iki büyük savaş yaşayan dünyamız daha çetin sınamalarla karşı karşıya kaldı. Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna nasıl suskun kalabilir?

'TÜM DÜNYA YENİ MUHAREBE TEKNİĞİMİZİ KONUŞUYOR'

Son dönemde bölgemizdeki ateş çemberini Türkiye'yi de içine alacak şekilde genişletmeye çalışıyorlar. Her alanda bağımsızlığımızı tahkim etmenin en başta gelen şartı ise savunma sanayinde güçlü olmaktır. Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.

Bölgemizde istikrar ve huzur sağlanacaksa bunun Türkiyesiz gerçekleşmesi de beklenemez. Bugün tüm dünya insansız hava araçlarımız sayesinde uyguladığımız yeni muharebe tekniğini konuşuyor.

Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak.

'MİLLİ SİHA'LARIMIZ İÇİN PEK ÇOK ÜLKE SIRADA BEKLİYOR'

Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek. Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı, yapılıyor. Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke de sırada bekliyor.

Şimdi hedefimiz, kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirebilmektir. Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız.

(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olacağız."