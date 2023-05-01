Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Memur Sen'in 7. Genel Kurulu'nun ülkemiz, milletimiz ve tüm kamu personelimiz için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Bayrağı devredecek arkadaşlarımıza gayretleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Memur Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen gibi önemli bir müessese bıraktı.

-Memur Sen kamu görevlilerimizin hakkını savunma yanı sıra milli iradeye sahip çıkan cesur duruşuyla da temayüz etmiştir. Memur-Sen daima tavrını haktan, adaletten ve demokratik değerlerden yana koymuştur. Milli iradeyi hedef alan tüm girişimler karşısında dik durmuştur. Memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaralarımızı da gündeme getiren bir vicdan hareketi olmuştur.

-Ülkemizle birlikte dünyanın dört bir tarafında hakları çiğnenen tüm mazlumlara da kol kanat germiştir. Çetelerle, mafyayla, cuntacılarla mücadelemizle hep yanımızda olan Memur-Sen'e teşekkür ediyorum.

-650 bin konut ve köy evimizi tamamlayacağız. Evi yıkılan kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız. Millet devlet olarak inancımız, engelleri aşma kararlılığımız hepsinden daha güçlüdür. Marmara depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar, şu anki CHP. Ne yaptı onlar? Ortada yönetim diye bir şey yoktu. Ülke sadece can kayıplarında ezilmedi, ekonomik olarak da dar boğaza girdi, emekli memur maaşları dışarıdan gelen paralarla ödendi.

-Dışarıdan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Halef selef olduklarınız niçin o zaman size bir kuruş para vermediler. Davos'tayız, o zaman "Bebecen" benim bakanım. Kendilerine (IMF) dedim ki Türkiye'den alacaklarınızı alıyor musunuz dedim, alıyoruz dedi. Türkiye'den alacaklarınızı alırsınız ama Türkiye'yi siz yönetemezsiniz, ben yönetirim dedim. IMF'e olan borcumuzu bitirdik ve ilişiğimizi kestik.

'IMF TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI YAPTILAR'

-Bay bay Kemal'in bir sözcüsü var, İP'in de bir ismi var, IMF'in temsilcileri ile toplantı yaptılar. Sıkıntıdaymışız... Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok, dedik. Geldikleri gibi döndüler. Esrar, eroin kaçakçılarının Londra'ya götürdüğü paralardan 300 milyar dolar alacak herhalde. Başka türlü gelmez. Biz geldiğimizde döviz rezervi 28 milyar dolardı şimdi 122 milyar dolar döviz rezervimiz var. Ben size yalanı asla tavsiye edemem. Bu millet doğruluk üzerinde ayakta durmuştur.

-6 Şubat'ta Türkiye çok daha yıkıcı bir deprem yaşadı. Asrın felaketine maruz kalsak da milletimizi enkazların altında bırakmadık.

'30 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTIK'

-Hane desteği, taşınma, kira ve vefat edenlerin yakınlarına olmak üzere 30 milyar lira ödeme yaptık. Kalıcı konutların inşası için kolları sıvadık. Bayramdan önce evlerimizi teslim etmeye başladık. Felaket bölgesindeki insanımız devletine güveniyor. Hiçbir vatandaşımız bir sene içinde yeni yuvasına kavuşacağından asla şüphe duymuyor. Konutlardaki tüm doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık. Milletimizin tüm fertlerine hayırlı uğurlu olsun.

-Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon kardeşimizin taleplerini yerine getirdik. En düşük emekli maaşını 7500 liraya bayram ikramiyelerini 2 bin lira yaptık. 7500 lira emekli maaşı üzerinde maaş alan vatandaşlarımız sevindirecek haberi de çalışma bittikten sonra paylaşacağız. Farklı kamu kurumlarında çalışan 500 bin kardeşimizin sorununu çözdük. Kamu çalışanı ve emeklilerin beklediği 3500 ek göstergeyi hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 üzerinde zam yaptık. En düşük memur maaşını 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız.

-Milletimiz refahını artırmak için verdiğimiz mücadeleyi görüyor ve takdir ediyor. Vatandaşımızın alım gücü 2002 yılına göre daha fazladır.

'ARTAN KİRALARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

-Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz.

-Biz siyaseti ikbal için değil, ülkeye ve millete hizmet için yapanız. Milletin derdi ile dertlenip, yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. İnsanları kökenine, meşrebine göre ayırmanın siyasetimizde yeri yoktur. 'Ben Aleviyim' diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin? Göreve geldiğimizde devri sabık yaşatacağız diyen zorbalardan olmadık. Şimdi ne diyor, biz kimseyi işinden etmeyeceğiz diyor. 4 yıldır belediyelerinden işlerinden edilen vatandaşımızın hakkını hukukunu neyle izah edeceksin. Bir yağmur yağdığında her tarafı sel götürüyor. Daha elinde hiçbir güç, imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Elma dağıtır gibi birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi.

Devamı geliyor...