Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan'a yönelik dün yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Dost Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Pakistan'a yönelik dün yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Dost Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN'DAKİ SALDIRI
Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralanmıştı.
ISPR'den yapılan açıklamada saldırıyı Hindistan'ın planladığı ve Pakistan Talibanı'nın (TTP) gerçekleştirdiği savunulmuştu.
Saldırının ardından çıkan çatışmada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan destekli terörizmi ülkeden söküp atma kararlılığını sürdürmektedir." ifadesi kullanılmıştı.