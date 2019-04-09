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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, üstün bir vazife anlayışıyla milletin can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet güçlerinin, vatandaşların korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline geldiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklama göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya bir kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, ülkelerin kalkınmasında, ilerlemesinde ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olan istikrarın, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla mümkün olacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Türk Polis Teşkilatımız, 174 yıldır ülkemizde huzur ve güven ortamının korunmasında en büyük güvencemizdir. Hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, üstün bir vazife anlayışıyla, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimiz, vatandaşlarımızın korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline gelmiştir. Kurulduğu günden bu yana edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni, desteği ve işbirliği sayesinde hizmet kalitesini her geçen gün artıran Polis Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için kendi canlarını ortaya koymaktadır.
Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız Polis Teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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