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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'in Türkiye haberine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist Dergisi'nin Türkiye haberine ilişkin, "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'in Türkiye haberine tepki
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HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Econmist Dergisi'nin Türkiye ile ilgili haberine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur." ifadelerini kullandı.

ALTUN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, The Economist Dergisi hakkında, "Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Derginin, "Yine başladılar" diyerek, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdüğünü ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetler ve provokatif görsellerle oluşturdukları pazarlama teknikleri sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir. Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sahte bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız."

Altun, Türk halkının demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe olan bağlılığını defalarca gösterdiğini belirtti.

Türk siyasi sisteminin, halkın demokrasiyi korumak için kanını akıttığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi de dahil olmak üzere pek çok musibeti atlattığını vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımızı darbecilere karşı direnmeye çağırdığında milletimizin bu çağrıya cevabı asırlık bir ders niteliğindeydi. Economist'teki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine asla girmemişler. Bu, büyük ölçüde, girdiği her seçimi kazanmış ve demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı açıklanması güç ve sonu gelmeyen nefretlerinden kaynaklanıyor. Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, sizi kim ciddiye alsın?"

İletişim Başkanı Altun, ülkenin hararetli tartışmaların gerçekleştiği bir seçim dönemine doğru gittiğini aktardı.

Türkiye'nin gerçek anlamda demokratik siyasete sahip olduğunu vurgulayan Altun, "Muhalefet aylardır stratejisini belirlemek için çabalıyor. Çok canlı bir demokrasimiz var ve halkımız siyasi sistemini çok güçlü bir şekilde sahipleniyor. The Economist'in Türkiye'de gerçekte neler olup bittiği hakkında haber yapma zahmetine asla girmeyeceğinden eminim. Sadece okudukları haberlerden şüphe duymayan okuyucuları, derginin hazin durumu hakkında uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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