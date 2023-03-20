HABERTURK.COM

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti

Mehmet Şimşek, 16 Aralık 2022'de İstanbul’da Silivri Doğalgaz depolama tesisi açılışına katılmıştı. Hakkında çıkan yeniden siyasete döneceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

14 Mayıs 2023’te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Mehmet Şimşek’in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti.

Şimşek, 2007-2009 tarihleri arasında başbakan yardımcısı, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 2015- 2018 yılları arasında Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldrım’ın başbakanlığı döneminde başbakan yardımcılığı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilirken uygulanacak ekonomi politikaları konusunda o dönem fikir ayrılıkları olduğu ifade edilirken yeni kabinede yer almamıştı.