        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

        Giriş: 21.11.2025 - 09:50 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:18
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'ya gitti
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

        Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

