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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temasları sürüyor

        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:20 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:13
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        Diplomatik temaslar sürüyor
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        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

        GUTERRES'LE DE BULUŞTU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

        Görüşme, basına kapalı yapıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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