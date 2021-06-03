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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kamuoyuna önemli bir müjde açıklayacak. Geçtiğimiz Pazartesigünü yapılan açıklamanın ardından gözler 4 Haziran Cuma gününe çevrildi. İşte merakla araştırılan konuyla ilgili ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son kabine toplantısı sonrası önemli bir açıklama geldi. Erdoğan, TRT ortak yayınında Cuma günü yeni bir müjde açıklayacağının haberini verdi. İşte ayrıntılar...

PETROL VE DOĞALGAZ ARAMALARI...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yeni müjde haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.

Erdoğan'ın merakla beklenen açıklamasını 15:00 sularında yapması bekleniyor...

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ HAKKINDA...

Kanuni, önceki adıyla Sertão, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.

Gemi, 2012'de Samsung Heavy Industries tarafından Güney Kore'de Sertão adıyla denize indirildi. Marshall Adaları (2012-2020) bandırasıyla, Schahin Group'a aitti ve Petrobras tarafından işletiliyordu. Bu dönemde Brezilya'da görev yaptı. Taşucu Limanı'na getirilen geminin adı Kanuni olarak değiştirildi.

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