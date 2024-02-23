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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarp ve Rümeysa ile ilgi çeken diyaloğu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarp ve Rümeysa ile ilgi çeken diyaloğu

        Seçim çalışmalarında fırsat buldukça çocuk ve gençlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'un Balıkesir'de Sarp ve Rümeysa ile ilgi çeken diyaloğu dikkatleri çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 22:29 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Sarp ve Rümeysa ile tanıştı. Çocukların heyecanlı anlatımı Erdoğan'ın da ilgisini çekti.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye girişinde Büyükşehir Belediye Baskan Vekili Yasin Sagay'ın kızı Rümeysa Sagay ve Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın oğlu Sarp Aka ile tanıştı. Çocukların heyecanlı anlatımları dinleyen Erdoğan, çocukları severken. Sarp Aka. "Balıkesir'i merak etmeyin. Siz hiç korkmayın, devam edin. Başaracağız" dedi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Balıkesir
        #haberler

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