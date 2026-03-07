Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz başbakan Starmer'la görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz başbakan Starmer'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana konusu İran ve ikili ilişkiler oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgedeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Erdoğan, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

        Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti.

